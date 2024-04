Criança de 10 anos é atropelada ao tentar atravessar a W3 Norte

Uma criança de 10 anos foi atropelada na W3 Norte, no fim da tarde desta terça-feira (23/4), na altura da 504/704, no sentido Asa Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que chegou ao local às 17h45, a vítima foi atropelada por um veículo Citroen C3 de cor branca, conduzido por uma mulher de 44 anos.

De acordo com a avó e responsável pela menor, a menina havia saído da escola e aguardava transporte escolar para o Varjão, no lado da 504 Norte, quando percebeu um casal de idosos tentando atravessar a avenida e decidiu ajudá-los na travessia. Ao tentar voltar para o ponto onde aguardava o transporte, o sinal já estava fechado para pedestres, momento em que foi atingida pelo veículo.

A criança foi avaliada pela equipe de socorristas e transportada para o Instituto Hospital de Base (IHB) com escoriações e se queixava de dores no cotovelo e pé esquerdos, consciente, orientada e estável.

A condutora do Citroen ficou abalada com o acidente, mas não precisou ser transportada para unidade de saúde após a avaliação dos socorristas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada para o local.