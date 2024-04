Ibaneis assina a nomeação de 220 servidores para a carreira de PPGG

Na manhã desta quarta-feira (24/4), o governador Ibaneis Rocha assinou a nomeação de 220 servidores para a carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental. A solenidade de assinatura ocorreu às 11h, no Palácio do Buriti.

No evento, 220 servidores foram nomeados, 150 analistas e 70 gestores. A carreira de PPGG estava há 20 anos sem novos servidores. “Quando a gente faz a nomeação de novos servidores públicos, a gente está cuidando da população de ponta, que mais necessita de um serviço de qualidade”, afirmou o governador.

"Os servidores dos PPGG são suporte a várias outras carreiras. Eles estão em todos os órgão auxiliando o dia a dia da administração pública. É uma carreira com todas as especialidades e hoje completam quase 20 anos que essa carreira não era recomposta. No entanto, hoje damos posse a 150 analistas e 70 gestores, refletindo o compromisso dessa gestão em investir no presente e no futuro da administração pública", destacou o secretário de economia, Ney Ferraz, que aproveitou para informar aos novos servidores que eles receberão aumento de 6% no salário referente à folha de ponto do mês de julho.

Celina Leão, vice-governadora, comemorou o número de mulheres nomeadas e enalteceu os profissionais nomeados. “É a nomeação de uma carreira tão simbólica, que faz parte de toda a estrutura do GDF, onde você olhar tem um servidor PPGG. E são adotados pelo o órgão ou lugar onde eles estão como da família e ninguém quer devolver, porque eles fazem um serviço de excelência”, declarou.

A vice-governadora declarou que o olhar do governo para o servidor público é mais uma forma de cuidar da população. “As pessoas precisam de ter a melhor prestação de serviço. Não fazemos isso por disputa ideológica, mas para tratar melhor a população de ponta” completou.

Ibrahim Yousef, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta-DF), informou que os novos servidores atuarão nas administrações das regiões administrativas e nas secretarias.

Durante o evento, o governador determinou que seja feita a nomeação dos profissionais que aguardam o chamamento.