PM aposentado morre e tem corpo devorado por cachorros, em Pirenópolis

Um policial militar aposentado morreu e teve o corpo devorado pelos próprios cachorros da casa dele, em Pirenópolis, a 150km de Brasília. O caso foi descoberto no domingo (21/4) e é investigado pela Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO).

O policial foi identificado como Clédio Vilela Cardoso, 53 anos. Ele morava só em uma chácara da zona rural, distante da área central da cidade. A PCGO acredita que Cardoso tenha tido um mal súbito.

Como era ele que alimentava os cães, depois de alguns dias, os animais, com fome, acabaram devorando o corpo do tutor. O delegado Thiago Martins, à frente do caso, detalhou que aguarda a perícia para prosseguir com o inquérito.

“Os familiares sentiram falta dele, porque fazia alguns dias que ele não aparecia. O policial costumava ir a igreja, mas também não apareceu. Uma vizinha informou que viu ele pela última vez em 8 de abril. Quando chegamos ao local, encontramos a ossada”, explicou.

No local, os investigadores não encontraram evidências de violência ocasionada por algum crime. Outras constatações é de que nenhum objeto foi levado da casa.

Sozinho



Os policiais acreditam que a vítima tenha tido um mal súbito e caiu da cadeira. Foram encontrados objetos na mesa que vão passar por perícia.

O policial morava sozinho na chácara, após perder o filho, e passava por um processo de luto. Os investigadores ainda não sabem se o policial sofria de algum problema de saúde.

A perícia vai constatar se há sinais de fratura ou trama na ossada. O Correio tenta contato com familiares da vítima.