Confira as mudanças de hoje (25/4) no trânsito de Brasília

Estão bloqueadas as vias S1 e N1, na altura do Museu da República, e a L4 Sul, na altura do balão do presidente - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Esplanada dos Ministérios está interditada desde as 23h59 de ontem e permanecerá fechada até a noite de hoje. Estão bloqueadas as vias S1 e N1, na altura do Museu da República, e a L4 Sul, na altura do balão do presidente. O bloqueio ocorre como medida de segurança para preservar o ato público de manifestação de povos indígenas no local. A orientação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) é que os motoristas procurem rotas alternativas.

Como rota alternativa, os veículos podem circular pelas avenidas L4 Sul e Norte, e nas vias S2 e N2. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), os bolsões de estacionamentos dos setores de Autarquia Norte e Sul estarão disponíveis para os servidores que trabalham na região.

Desde segunda, acontece em Brasília o 20º Acampamento Terra Livre e está prevista para 15h de hoje uma marcha com a temática "Nosso marco é ancestral, sempre estivemos aqui". O movimento reúne indígenas de mais de 200 povos do Brasil, além de integrantes de organizações sul e centro-americanas e da Indonésia. A previsão é que os participantes do ato público se encontrem às 15h no Eixo Ibero-Americano, de onde seguirão pelo Eixo Monumental até a Esplanada. Três faixas à esquerda serão ocupadas pelos manifestantes e pelos policiais, que farão a segurança do ato.

Além das vias, os estacionamentos dos prédios ministeriais também estão fechados. "Orientamos a população a estar atenta e evitar a região neste período. No mais, estamos trabalhando para que o trânsito seja impactado o mínimo possível", afirma o comandante de Policiamento de Trânsito, da Polícia Militar do DF (PMDF), coronel Edvã Sousa.

A retomada do trânsito na região ocorrerá depois da dispersão do público e mediante avaliação do cenário pelas autoridades de trânsito.