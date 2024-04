Trânsito no Eixo Monumental é afetado por manifestações nesta terça

Motoristas que trafegam no Eixo Monumental na manhã desta terça-feira (23/4) enfrentam longo engarrafamento devido ao início das manifestações do Acampamento Terra Livre (ATL). O percurso está com lentidão, pois apenas duas faixas estão liberadas para o tráfego de veículos. Os manifestantes seguem em direção à rodoviária do Plano Piloto.

Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), o acampamento completa 20 anos e ficará montado no gramado do Eixo Cultural Ibero-Americano, antiga Funarte, até a próxima sexta-feira (26/4).

Reivindicações

Nos 20º aniversário do ATL, os povos originários cobram o governo do Presidente Luiz Inácio Lula da Siva, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF) por demarcações de terras e compromisso com a proteção dos direitos. As mobilizações começaram na segunda-feira (22/4), com o tema Nosso marco é ancentral, sempre estivemos aqui.

Saiba Mais Cidades DF Troca de tiros deixa um morto e outro ferido no Sol Nascente

Troca de tiros deixa um morto e outro ferido no Sol Nascente Cidades DF Concurso Brasília em Foto premia sete servidores do GDF após votação

Concurso Brasília em Foto premia sete servidores do GDF após votação Cidades DF Concurso para juiz é prioridade, diz novo primeiro vice-presidente do TJDFT

Concurso para juiz é prioridade, diz novo primeiro vice-presidente do TJDFT Cidades DF Pacientes sem atendimento depredam Upa do Recanto das Emas