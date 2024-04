PMDF descarta material explosivo em embaixada da Rússia, em Brasília

Equipes do Esquadrão Antibombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), descartaram material explosivo na Embaixada da Rússia, em Brasília.

A suspeita mobilizou policiais, bombeiros e agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). O prédio chegou a ser evacuado por policiais militares.

O Correio está no local. Os trabalhos do Esquadrão de Bombas da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) se concentraram na parte de fora do edifício. Cachorros treinados fazem a varredura da área, tanto dentro quanto fora do prédio, mas nada foi encontrado.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também deslocou viaturas para prestar apoio no local.

Suspeita

A suspeita teve início após uma ligação estrangeira aos funcionários da embaixada.