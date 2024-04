PM apura suspeita de bomba na Embaixada da Rússia, em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) deslocou, nesta sexta-feira (26/4), equipes especializadas para avaliar uma suspeita de bomba na Embaixada da Rússia, em Brasília.

De acordo com informações obtidas pelo Correio, o trabalho se concentra na área externa do prédio. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) também deslocou viaturas para prestar apoio no local.

O Esquadrão Antibombas da PM foi enviado ao local para fazer uma avaliação preliminar. Caso não seja possível descartar a suspeita de bomba em uma primeira avaliação, o objeto será submetido a uma explosão controlada.

As equipes especializadas do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram autorizadas a entrar no prédio. A suspeita teve início após uma ligação estrangeira aos funcionários da embaixada.