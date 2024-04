Evento promove conscientização ao Transtorno do Espectro Autista

No último dia 2 de abril, o mundo celebrou o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Instituído pela Organização das Nações Unidas em 2007, a data tem como propósito disseminar informações sobre a condição do neurodesenvolvimento humano e combater o preconceito em relação ao Transtorno do Espectro Autista (TEA), uma condição que afeta a maneira como uma pessoa percebe e interage com o mundo ao seu redor.

O TEA abrange uma ampla gama de sintomas e níveis de gravidade, variando desde casos mais leves, onde o indivíduo pode ter uma vida independente e bem-sucedida, até casos mais graves que necessitam de apoio constante ao longo da vida.

Para além da inclusão, é necessário aproximar e fomentar diálogos acerca do TEA, por isso, o Brasília Shopping promove o evento “Vozes e Cores: Por Um Mundo Mais Inclusivo” nos próximos dias 27 e 28 de abril.

Voltado para a conscientização do transtorno, que afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, o evento com programação gratuita conta com talks, roda de conversa para mães, roda de conversa para pessoas autistas e apresentação da banda TimeOut.

Batalha de tintas

O evento conta ainda com uma batalha de tintas no domingo (28/4) das 9h às 12, no estacionamento externo do shopping. Está é a terceira edição do evento “Nem Toda Deficiência é Visível” e tem como como intuito promover uma experiência interativa entre pais e filhos típicos e atípicos.

Com circuito projetado para uma competição lúdica e colorida, a brincadeira conta com participação da musicoterapeuta Ana Carolina Steinkopf. Aberto ao público e sem restrição de idade, os interessados em participar da brincadeira poderão adquirir o ingresso no Sympla — esta é a única atividade que não é gratuita.

A tinta utilizada no evento será da marca Zim Colors, que utiliza uma receita própria de pó colorido, feito com apenas três tipos de ingredientes: amido de milho (aproximadamente 99%), corante alimentar (aprox. 0,9%) e conservantes (aprox. 0,1%). Todos biodegradáveis.

Serviço

Vozes e Cores: Por Um Mundo Mais Inclusivo

Data: 27 e 28 de abril de 2024.

Horário: Sábado das 14h às 18h; domingo das 9h às 12h.

Local: Sábado no Praça Central do Brasília Shopping; domingo no Estacionamento Externo (Vasto).

Programação Sábado (27/04)

14h: Palestra: Habilidades Sociais em Grupo para Pessoas Autistas, com Sabrina Azevedo, Larissa Lemgruber, Alessandra Monteiro;

15h: Papo de Mãe, painel aberto para mães típicas e atípicas;

16h: Verdades e Mitos Sobre o Autismo, com Camila Ferrari e Dra. Eliane Cespedes;

17h:"Eu sou autista", roda de conversa com pessoas autistas.

Programação Domingo (28/04)

9h: Batalha de Tintas;

12h: Apresentação da banda TimeOut.