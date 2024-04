Mulheres tentam entrar com drogas escondidas no sutiã na Papuda e são presas

Duas mulheres foram presas ao tentar entrar com maconha na Penitenciária do Distrito Federal 2 (PDF2), no Complexo Penitenciário da Papuda, nesta quarta-feira (24/4). As drogas estavam escondidas no sutiã e foram vistas pelos policiais penais durante o procedimento de raio-X.

Uma delas passou primeiro no procedimento de revista por scanner corporal, momento em que os policiais perceberam algo estranho na altura do busto da visitante. Ao ser questionada, a suspeita assumiu que portava ao menos 11g de maconha e delatou aos agentes outra visitante que também estaria tentando entrar com drogas.

A segunda mulher tentou se desfazer de dois pacotes, mas foi flagrada pela Polícia Penal. Ela guardava maconha e mais um pacote de uma mistura de tabaco e drogas, totalizando 67g de substâncias. As duas foram presas por tráfico e conduzidas à 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).