Fórum Mundial Niemeyer, em Brasília, debate ambiente urbano do futuro

A abertura da 3ª edição do Fórum Mundial Niemeyer, nesta segunda-feira (29), no Auditório do Palácio Itamaraty, celebrou a vida e obra do arquiteto que projetou os mais emblemáticos monumentos modernistas de Brasília. O objetivo do evento é debater as práticas e as ações de relevância e responsabilidade em âmbito mundial nas áreas de arquitetura, urbanismo, ciência, cultura e humanidades.

Essa é a primeira vez que o fórum é realizado na capital do país. O tema central desta edição é A revolução pós — Desafios e metas para um mundo sustentável.

O evento é liderado por Paulo Niemeyer, arquiteto e artista com mais de 20 anos de experiência na área, e bisneto do mestre Oscar Niemeyer. "A ideia desse fórum é ser solidário com os próximos e com os povos, trazer para o Brasil os grandes fóruns ao invés de viajar pelo mundo em busca deles", disse Paulo, durante o discurso de abertura. "Espero que este seja o terceiro de muitos, e que isso possa engrandecer nossa cidade através dessa troca de ideias, a tornando uma cidade inteligente do ponto de vista de humanidade", defende.

Os próximos dias de debate, até 3 de maio, ocorrerão no Instituto Serzedello Corrêa, no Tribunal de Contas da União, no Setor de Clubes Sul, e vão reunir profissionais e representantes de instituições de excelência para discutir propostas, projetos e práticas para um mundo mais justo, solidário e humano, por meio de uma imersão em três dias de palestras e talks interativos. Entre os destaques da programação estão as palestras internacionais, que abordarão estratégias inovadoras para transformar desafios urbanos em oportunidades. Também haverá debates práticos, nos quais os participantes terão a oportunidade de se envolverem em discussões promovendo a aplicação de ideias em soluções concretas.

Representando o chefe do Executivo local, Ibaneis Rocha (MDB), o secretário de turismo do Distrito Federal Cristiano Araújo enalteceu a iniciativa. "Para mim, é motivo de muita satisfação poder estar apoiando esse fórum, por conta da essência, por respeito à história do Niemeyer, mostrando Brasília para o mundo", destacou.

O secretário de Promoção Comercial, Inovação e Cultura do Itamaraty, embaixador Laudemar Aguiar, abordou sobre a importância das temáticas que serão debatidas nos próximos dias. "Sendo um fórum que ocorre em Brasília, nada mais natural do que a abertura ser feita em um dos prédios de Niemayer e, nos próximos dias, poder falar sobre assuntos que são tão atuais. Precisamos pensar em como tornar mais fácil o espaço onde vivemos, e os arquitetos e urbanistas têm que estar envolvidos totalmente na configuração de cidades inteligentes que, por meio da tecnologia, facilitam a vida das pessoas", disse.

*Colaborou Fernanda Cavalcante, estagiária sob a supervisão de Márcia Machado