Jovem de 23 anos morre em colisão entre carro e moto na Estrutural

Uma colisão entre uma moto e um carro matou um jovem de 23 anos. O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira (29/4), na Estrutural, próximo a um posto de gasolina.

Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência por volta das 19h. Chegando ao local, encontraram o motociclista em parada cardiorrespiratória e com traumatismo craniano. As equipes tentaram reanimar o jovem, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Outro rapaz, de 21 anos, que estava na garupa da moto, foi atendido pelos bombeiros e apresentava ferimentos no corpo. Ele recusou o deslocamento até o hospital. Já o condutor do carro não estava no local. A reportagem entrou em contato com a PM para saber se o motorista fugiu do local e aguarda retorno.