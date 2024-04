Ministério da Saúde confirma 290 mortes por dengue no Distrito Federal

O boletim diário de casos da dengue do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta segunda-feira (29/4), mostra que o Distrito Federal registrou 290 mortes pela doença apenas em 2024.

As informações constam no painel de casos de dengue do ministério. No balanço, há mais 64 óbitos em investigação. O boletim aponta 239.673 casos prováveis de dengue no DF.

Os números são diferentes dos divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na última semana. O órgão distrital informou 247.569 casos prováveis da doença e 288 óbitos — 54 em análise.

Dengue



O Brasil ultrapassou a marca de 4 milhões de casos prováveis da doença. O número representa um recorde na série histórica, mas mostra também uma diminuição dos casos registrados na última semana, em relação ao mesmo período do ano anterior. Foram 68.492 novos casos, contra 86.900 na mesma semana de 2023.

De acordo com o ministério, o número de óbitos por dengue chegou a 1.937 neste ano. As mortes ainda em investigação saltaram para 2.345. Agora, o índice de letalidade, em casos prováveis, está em 0,05, e em casos graves, 4,40. O coeficiente de incidência da doença no Brasil passou de 1931,1 para cada 100 mil habitantes para 2032,7.