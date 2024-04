Oferta imobiliária em Brasília é um problema, diz Roberto Botelho

1.8 milhão de pessoas que poderiam estar morando no DF, pois trabalham e estudam aqui, são residentes do entorno, diz Roberto Botelho. - (crédito: Kayo Magalhães/CB/D.A Press)

A possibilidade de a Agência de Desenvolvimento do DF (Terracap) licitar os primeiros terrenos no bairro Jóquei Clube até outubro deste ano e a capacidade de habitantes que a região abrigará, cerca de 45 mil habitantes, foram pontos abordados pelo presidente da Associação de Empresas do Mercado Imobiliário do DF (Ademi-DF), Roberto Botelho, durante o programa CB.Poder — parceria entre o Correio e a TV Brasília — desta terça-feira (30/4). Aos jornalistas Samanta Sallum e Arthur de Souza, ele também comenta que Brasília tem um grande problema com a dificuldade de oferta imobiliária. Por conta disso, 1,8 milhão de pessoas do Entorno poderiam estar morando no DF, pois trabalham e estudam aqui.

Botelho conta que o Bairro Jóquei Clube é um projeto excepcional, moderno e com prédios altos para ocupar menos espaços e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos moradores. “Existirão mais espaços, o ar circula com mais facilidade entre os edifícios, e o sol entra melhor”, descreve. Ele revela que é uma região para classe média. “Acreditamos que é um público entre Águas Claras e o Guará, para atender essa faixa de renda que está mal suprida hoje”, pontua.

Sobre a dificuldade habitacional no DF, o presidente da Ademi-DF explica que esse foi um problema gerado a partir da década de 80, quando houve as primeiras expansões na capital, como Ceilândia, Recanto das Emas e Gama. “Depois disso, parou de expandir essas áreas. A opção das pessoas que não queriam partir para algo ilegal (invasão de lotes) foi ir para o Entorno, já que os produtos lá eram ofertados por um valor mais barato. Esse número cresceu tanto que chegamos a esse ponto de 1,8 milhão de pessoas”, explica.

“Isso gera um grande problema, pois a maioria desses moradores trabalha, estuda e usa os hospitais do DF, mas paga impostos fora daqui. Não é bom para o Governo do Distrito Federal (GDF), pois ele deixa de arrecadar esse dinheiro que poderia estar sendo trabalhado dentro do DF”, comenta. A solução encontrada foi a Lei Complementar 1027 de 28/11/2023. “Essa lei vai proporcionar que a iniciativa privada ofereça imóveis para esses nichos de mercados, que são fundamentais. Acredito eu que no início de maio deve sair o decreto”, finaliza.

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado