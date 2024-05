Trezena de Nossa Senhora de Fátima une fiéis em oração

Conhecida como a "santa dos segredos", Nossa Senhora de Fátima apareceu pela primeira vez a 13 de maio de 1917, na cidade de Fátima, em Portugal, aos três pastorinhos: Lúcia, Francisco e Jacinta, e tornou-se motivo de celebração em todo o mundo. Em comemoração aos 107 anos do episódio de uma das denominações mais populares de Maria, mãe de Jesus, hoje começam as atividades da Trezena, que reúne fiéis para orações, durante 13 dias, e homenagens à virgem, tanto no Santuário quanto na Igrejinha da 307/308 Sul.

O tema escolhido pela Paróquia Nossa Senhora de Fátima, para a Trezena de 2024, é: "Com Maria, somos peregrinos da esperança". As orações servirão como preparação para o chamado Jubileu do Ano Santo — de 2025 —, comemorado a cada 25 anos pela Igreja Católica, com o intuito de promover a reconciliação, o perdão, à promoção de iniciativas voltadas à caridade, a justiça e à paz.

"O objetivo é nos preparar e despertar nos fiéis (o desejo de realizar) essa caminhada de esperança. É um evento em que esperamos acolher pessoas do DF e de fora da nossa cidade, onde as pessoas venham para agradecer por tudo. É um momento muito cordial, de encontros", explica o pároco da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, frei Reinaldo dos Santos.

Para este ano, haverá a oração do terço e missas entre hoje e 12 de maio no Santuário e na Igrejinha (confira a programação). No entanto, por segurança e confortabilidade, as celebrações seguirão ocorrendo no Santuário, na 906 Sul. A mudança passou a valer desde a primeira Trezena, após o auge da pandemia. De acordo com frei Reinaldo, haverá barraquinhas com comidas típicas, artigos religiosos, bazar, música ao vivo e brinquedos para as crianças.

Por trás do resultado, existe um corpo de fiéis voluntários trabalhando para fazer com que seja possível a realização do evento. Gardênia Portela Lopes, 72 anos, está à frente da coordenação financeira e social da paróquia há 27 anos, e conta que sua motivação vem dos relatos de milagres todos os anos. "Ano passado, rezamos por um bebê que estava internado, no fim da trezena ele estava curado", recorda.

Liesbeth Guth de Paiva, 66, também é voluntária. Para ela, fazer parte do social, além do religioso, é de extrema importância. "É um momento de comunhão entre os irmãos. A pessoa pode fazer amizade enquanto dança forró ou na brincadeira da cadeia, enquanto fica preso com os outros", brinca.

O espaço conta com um bazar coordenado por Maria Helena Cury, 68. Composta por roupas, sapatos, chapéus e brinquedos doados pelos próprios membros da igreja.

Aparições

Segundo o relato das crianças Jacinta, Francisco e Lúcia, compilado no livro The Immaculate Heart: The True Story of Our Lady of Fátima (O Coração Imaculado: A Verdadeira História de Nossa Senhora de Fátima, em tradução livre), escrito pelo padre italiano John De Marchi, uma senhora, "mais brilhante que o sol", apareceu diante deles afirmando que a oração levaria ao fim da Primeira Guerra Mundial, e que em 13 de outubro revelaria sua identidade e realizaria um milagre — conhecido posteriormente como Milagre do Sol — "para que todos acreditem".

O relato dos pastorinhos gerou debate, à época, por ser muito controverso. Os jornais locais noticiaram o fato, levando muitos peregrinos a visitarem o local. As crianças também foram levadas sob custódia por autoridades locais e interrogadas, pois acreditava-se que as profecias descritas tinham motivação política contra Primeira República Portuguesa, oficialmente secular, como descrito no livro When the Sun Danced: Myth, Miracles, and Modernity in Early Twentieth-Century Portugal (Quando o Sol Dançava: Mitos, Milagres e Modernidade em Portugal do Início do Século XX, em tradução livre), que analisa aspectos sociopolíticos da suposta ocorrência de milagres em Portugal.

O Milagre do Sol consistiu no relato de pessoas que afirmaram terem visto o Sol tremer, como se ele dançasse no céu. Aos pastorinhos, Nossa Senhora de Fátima teria confiado três segredos. O primeiro foi uma visão do inferno que, caso a humanidade não se convertesse, teria de enfrentar. O segundo foi a consagração ao Sagrado Coração de Maria e a conversão da Rússia. O último segredo de Maria somente foi revelado 83 anos, após aparição, e dava conta de um atentado a um Papa, o que se confirmou com a tentativa de assassinato de São João Paulo 2º, em 1981, quando ele era o sumo pontífice do Vaticano, em um dia 13 de maio.

*Estagiária sob a supervisão de Suzano Almeida

Programação da Trezena de 2024

Dimensão religiosa

01 a 12/05 — Santuário 906 Sul

18h30 — terço mariano

19h — Missa (Trezena)

Procissão luminosa e coroação

1 a 12/05 — Igrejinha da 307/308 Sul

17h — Missa (Trezena)

A partir do dia 02/5, terço da misericórdia, às 15h

13/05 — Solenidade no Santuário

18h30 — terço meditado em várias línguas

Missas: 08h, 10h, 12h, 15h e 18h30

13/05 — Solenidade na Igrejinha

Missas: 07h, 09h, 11h, 13h, 15h e 17h



Dimensão social

01 a 13/05 — Santuário

18h — Abertura

Barraquinhas

Comidas Típicas

Músicas

Artigos Religiosos

Brincadeiras

Jubileu 2025

O Jubileu é um evento especial da Igreja Católica que se repete a cada 25 anos, também chamado Ano Santo. Trata-se de um ano de perdão, de reconciliação e indulgência. Os fiéis que se dirigirão e visitarão as basílicas designadas poderão receber a indulgência plenária. O último Jubileu se realizou em 2000 no papado de João Paulo 2º. O próximo será em 2025, exatamente 25 anos depois. O Ano Santo foi proclamado pelo Papa Francisco e tem início com a abertura da Porta Santa, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Fonte: CNBB