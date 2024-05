Encontro internacional promove a defesa da ecologia e da consciência global

Evento ocorre em Santo Antônio do Descoberto (GO) - (crédito: Reprodução/Instagram)

Ecologistas, educadores, psicanalistas, espiritualistas e simpatizantes do Brasil e da América Latina se reunirão, entre os dias 5 a 11 de maio, no 2º Encontro Internacional de Ecologia, Biodiversidade e Espiritualidade, no Ashram Santuário, que fica nos arredores de Santo Antônio do Descoberto (GO) – a 40km de Brasília. Em pauta os caminhos para a sustentabilidade do planeta e o que cada um pode fazer para contribuir. O debate é aberto e o local convidativo: a natureza está em todos os lugares e a paz reina.

“Queremos juntos ampliar o conceito de ecologia, cuidar da natureza nos mais distintos extratos e dimensões, do ser humano e a correlação com o planeta, a consciência ecológica e às questões de arte, filosofia e didática”, afirmou ao Correio o coordenador-geral do seminário, o biólogo Sérgio Utchill. “É impossível pensar em vida sem discutir ecologia, ela está presente em tudo, das mudanças climáticas, que tanto se discute no momento, à estrutura da civilização.”

Os interessados em participar de uma ou outra conferência não pagarão nada. Aqueles que quiserem acompanhar a semana inteira de debates e fazerem as refeições irão desembolsar US$165 (o equivalente a R$ 858,00), incluindo alimentação e espaço para descanso e meditação. Já os que desejarem almoçar e lanchar no local, com direito a um buffet de comida vegana, vão pagar pela refeição apenas, a preço fixado no dia. As inscrições estão abertas até a abertura do encontro.

Organizado pela Grande Fraternidade Universal (GFU), entidade sem fins lucrativos que atua na defesa do meio ambiente, o seminário começa no domingo, dia 5, com a abertura às 16h com a apresentação do encontro e um grande buffet de comida vegana, e acaba na sexta-feira, dia 10, na parte da manhã, com o encerramento meditativo.

Agenda

A cura pelas plantas, o turismo ecológico e a sustentabilidade no cinema são temas das conferências na segunda-feira, dia 6. As conferências ocorrerão ao longo do dia, nos três turnos – manhã, tarde e noite. Na terça-feira (7/5), os interessados poderão acompanhar três pautas, o cerrado e a sua importância ecológica, a grande crise mundial com guerras e desafios, além dos meios para a sustentabilidade integral.

Será que é possível encontrar meios para resolver o colapso ambiental? É a questão apresentada em uma das conferências da quarta-feira, dia 8. A resposta o Correio adianta: sim. Para os ecologistas, o caminho está na forma de como tratar a natureza e produzir os alimentos, buscando a maneira mais orgânica o possível.

O 1º Encontro Internacional de Ecologia, Biodiversidade e Espiritualidade ocorreu em 2018, quando pessoas engajadas vieram de vários estados e dos países vizinhos, como México, Argentina e Venezuela. Porém, com a pandemia da covid-19, os organizadores suspenderam a programação e só retomaram após o êxito da vacinação.

Encontro Internacional de Ecologia (foto: Material de divulgação)

Consciência

Utchill, que pesquisa o tema há mais de três décadas, está convencido que para garantir um planeta sustentável é fundamental garantir a consciência coletiva por meio da educação, arte, filosofia e espiritualidade. Segundo ele, esses caminhos perpassam por distintas sensibilidades, da música à yoga, por exemplo.

“Não são coisas pontuais, o desequilíbrio do planeta tem relação direta da ausência de sensibilidade com os problemas sociais, com a intolerância política e com as diferenças, isso também é falta de consciência ecológica”, disse o ecologista. “O desequilíbrio da natureza acaba gerando um desequilíbrio em cada pessoa, é preciso compreender isso para buscar soluções, reagir e agir.”

O local escolhido para sediar o encontro é o Asharam da GFU, um ambiente repleto de verde, de preservação absoluta da biodiversidade e em que se respira paz e bem-estar. Como a Grande Fraternidade Universal é uma corrente filosófica que prega a consciência global, a meditação é a base dos trabalhos. “A ecologia é uma ciência de síntese que não está misturada no todo, como acreditam alguns, porque está, sim, vinculada”, disse Utchill.

SERVIÇO

DATA: De 05 a 11 de maio de 2024

LOCAL: ASHRAM SANTUÁRIO Nº 13 – SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO/GO

Informações: https://bit.ly/4b5socn

Telefones para mais informações: (61) 996142266 e (61) 996259454

E-mail: gfuashram13@gmail.com