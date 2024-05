Pousada onde ocorreu incêndio abrigava 22 pessoas, segundo moradores

O incêndio ocorrido na madrugada desta sexta-feira (3/5), na 705 Sul, teria começado no subsolo do prédio onde funcionava uma pousada. Segundo informações do subtenente Fabiano Benvenuto, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), muitas pessoas conseguiram sair pelas janelas e pela porta principal do edifício. Moradores da pousada informaram ao CBMDF que havia 22 pessoas no local.

Na pousada, havia 32 quartos, sendo 13 no subsolo, mais uma lavanderia; 10 no térreo e nove no primeiro andar. Acionados por volta da meia noite, o subtenente contou que não houve dificuldades para conter as chamas, apesar da atuação levar cerca de 30 minutos, tempo considerado longo.

Após o controle das chamas, a operação de rescaldo foi iniciada, a fim de eliminar os riscos de uma possível reignição das chamas. O mobiliário da maioria das unidades (cômodos independentes) foi parcial ou totalmente consumido pelas chamas, colchões, roupas entre outros objetos. As casas vizinhas não foram atingidas pelo fogo.

Uma das vítimas, que estava em parada cardiorrespiratória, foi levada ao Hospital de Base, devido à intoxicação e às queimaduras no corpo. Uma testemunha, que não quis se identificar, relatou ao Correio que acordou com gritos de "socorro" e achou se tratar de uma ocorrência de violência doméstica. Quando saiu de casa, notou a fumaça e as chamas. Rapidamente várias viaturas dos bombeiros chegaram ao local.

Na fachada do prédio, não há placa ou qualquer outra informação que indique se tratar de uma pousada, porém, vizinhos disseram que o estabelecimento funciona há pelo menos dez anos.