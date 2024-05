Entenda logística em força-tarefa do DF de ajuda humanitária ao Sul

A força-tarefa deve chegar no Rio Grande do Sul na manhã deste sábado (4/5) - (crédito: SSP-DF/Divulgação)

O governador Ibaneis Rocha (MDB) determinou o envio de imediato de ajuda humanitária ao estado do Rio Grande do Sul. A força-tarefa contará com 16 bombeiros especializados em combate a tragédias climáticas, caminhões, barcos e cachorros.

As fortes chuvas atingem o estado desde 24 de abril. A tragédia climática já deixou 37 mortos e dezenas de pessoas desaparecidas em meio às cheias. De acordo com o secretário de Segurança Pública, Sandro Avelar, a equipe que será enviada ao Sul ainda nesta sexta-feira (3/5) é comandada pela tenente-coronel Paula, uma das mais capacitadas profissionais na corporação.

"Estamos enviando quatro viaturas, sendo três caminhonetes e um caminhão. Nesse caminhão, estará todos os equipamentos que vão ser utilizados pelos bombeiros nessa ajuda humanitária aos companheiros do Sul. Esse material será para eles se manterem por lá, para não necessitar da ajuda do governo do Rio Grande do Sul, já que nesse momento, eles quem mais precisam de ajuda", explicou.

A equipe enviada ao Rio Grande do Sul levarão quatro dones, que ajudará também na localização de desaparecidos e de pessoas desalojadas. É esperado que os profissionais fiquem de 4 da 16 de maio no sul, seguindo orientações do governo da região. "É uma maneira da gente contribuir de maneira efetiva. São 16 profissionais e dois cachorros altamente preparados. Os mesmos já estiveram em outros trabalhos de busca. Eles estão deixando o DF hoje e chegam ao Sul amanhã, cedo. Nesse momento, desejamos forças a toda população de lá", completou Avelar, à reportagem.

Ajuda humanitária

Mais cedo, o governador Ibaneis Rocha anunciou que bombeiros e agentes da Defesa Civil do Distrito Federal para prestar apoio ao Rio Grande do Sul, que vive uma tragédia climática. De acordo com governador Eduardo Leite (PSDB-RS), muitos municípios estão sob alerta por conta do risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de encostas por causa dos acumulados de chuvas.

Ibaneis telefonou para Leite e prestou apoio ao tucano, disponibilizando oficiais do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) e da Defesa Civil para auxiliar os trabalhos. “É com enorme tristeza que testemunhamos as cenas que estão ocorrendo no Rio Grande do Sul devido às fortes chuvas que atingem a região. Entrei em contato com o governador Eduardo Leite e manifestei que nossas forças de segurança estão prontas para prestar o devido apoio à região”, disse o emebedista, nas redes sociais.

“Enviarei homens do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil e o que mais for preciso. Informo também que doações estão disponíveis nos canais oficiais do Governo do Rio Grande do Sul. Que Deus proteja todas as famílias e que, unidos, possamos superar esse trágico momento”, completou o chefe do Executivo local.

Enchentes

O Correio mostrou, mais cedo, que o centro de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, foi inundado com o transbordamento do rio Guaíba. Segundo a prefeitura, o nível do rio pode chegar a quatro metros nesta sexta-feira (3/5). Isso significa um metro a mais do que a cota de transbordamento, que é de três metros. Várias ruas estão fechadas e o transporte público foi suspenso em alguns trechos da região.

Na noite desta quinta-feira (2/5), a prefeitura decretou estado de calamidade pública que autoriza utilização de recursos e voluntários na assistência à população e restabelecimento de serviços.

As aulas da rede municipal foram suspensas, mas há um regime de plantão para o acolhimento dos alunos que precisarem. Na rede de saúde, 31 locais foram impactados. Dez pontos de atendimento foram suspensos e 21 operam com restrições.