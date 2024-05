Chuvas no Rio Grande do Sul: número de mortos sobe para 37

O número de mortes causado pelas fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul subiu para 37. Segundo boletim atualizado nesta sexta-feira (3/5) pelo governo do estado, outras 74 pessoas ficaram feridas e mais 74 estão desaparecidas. Ao todo, 235 municípios gaúchos foram afetados pelos temporais. Além disso, 7.949 pessoas estão em abrigos e 23.598 ficaram desalojados.

Veja o número de mortes por município:

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (4)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Taquara (2)

São Vendelino (1)

Três Coroas (3)

O governo do Rio Grande do Sul decretou estado de calamidade, que vigorará por 180 dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) explica que o período entre o fim de abril e o início de maio de 2024 ainda tem influência do El Niño. O fenômeno responsável por aquecer as águas do Pacífico ajudou a bloquear as frentes frias e concentrar os sistemas de áreas de instabilidade no Rio Grande do Sul, causando a chuva mais intensa em parte do estado gaúcho e sul de Santa Catarina nos últimos dias.

















Além dessa condição, a temperatura do Oceano Atlântico Sul bem mais elevada, próximo da faixa equatorial, também contribui para a umidade, intensificando as chuvas. O transporte de umidade a partir da Amazônia e o contraste térmico com o ar mais aquecido ao norte da Região Sul, além de ar mais frio ao sul do Rio Grande do Sul também ajudou a fortalecer as tempestades.

Segundo o governador Eduardo Leite, o rio Guaíba, em Porto Alegre, pode chegar a cinco metros até sábado (4/5). Caso a previsão se confirme, essa será a maior cheia da história da capital gaúcha, superando a enchente registrada em 1941.

“Quero pedir mais uma vez que as pessoas tenham a percepção de urgência em relação ao que está ocorrendo no Estado. É muito importante que a população leve a sério as recomendações e busque se proteger, que atenda a esse chamado da emergência sem precedentes que estamos vivendo e deixe as zonas de risco”, enfatizou Leite.

Resgate e apoio às vítimas

Para auxiliar no socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, as Forças Armadas mobilizaram um hospital de campanha (HCamp). A unidade hospitalar segue do Rio de Janeiro para Canoas (RS) e, posteriormente, para Lajeado (RS), um dos municípios mais atingidos, que se encontra sem energia e com hospitais fechados. O módulo conta com enfermaria, 40 leitos, 2 consultórios para atendimento e 1 para triagem.

Além do HCamp, as Forças Armadas empregam cerca de 936 militares no apoio às vítimas das enchentes em 25 municípios do estado. Já foram resgatadas 101 pessoas e realizadas 10 evacuações aeromédicas.