Madonnah do DF: "Meu nome gera ótimas piadas, às vezes, bons elogios"

Madonnah Baldez é advogada e mora em Brasília. Ela é uma das 158 mulheres registradas com o nome Madonna no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da plataforma Nomes no Brasil, que utiliza dados do Censo de 2010.

“(O nome) Sempre me gera ótimas piadas, às vezes, bons elogios. É uma ótima forma de quebrar o gelo”, conta ao Correio. O nome, além de ser uma homenagem à cantora pop, é uma menção às origens italianas de sua família.

Segundo o IBGE, são 33 brasileiras com o nome exato de Madonna, escrito com os dois ns. Já as outras 125 são Madonas com apenas um n na grafia. O auge dos registros ocorreu nos anos 1990, quando 48 mulheres receberam o nome da rainha do pop.

Outra xará da cantora pop é Madonna Souza, de Paciência, no Rio de Janeiro. O nome também é uma homenagem à artista. “A maioria das pessoas fica surpresa quando eu falo meu nome. Hoje em dia as pessoas não brincam muito, mas na infância, era bastante brincadeira”, lembra ao Correio.

Outras divas no Brasil

Outras divas da música também foram homenageadas no Brasil. Até 2010, existiam 387 Rihannas em todo o país. Em proporção com o número de habitantes, o estado com o maior número de Riris era o Amazonas, com cerca de 1 Rihanna a cada 217 mil habitantes.

A recordista disparada entre as brasileiras é Mariah, nome da diva Mariah Carey, que virá ao país para o Rock in Rio deste ano. São 4.198 Mariahs em todo o Brasil. Houve uma crescente expressiva nas Mariahs entre os anos 1980 a 2000, em que houve o auge de registros: 2.676.

Os anos 2000 também foram marcados por outro nome impactante da cultura pop: Britney, em homenagem à cantora Britney Spears. Todas as 164 Britneys brasileiras foram registradas entre 2000 e 2010.

Já Shakira tem 277 xarás no Brasil. A maior proporção de Shaks foi registrada no Maranhão, que apresenta aproximadamente 1 Shakira a cada 434 mil habitantes.