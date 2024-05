Artistas fazem campanha para ajudar vítimas de enchentes no Sul

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, publicado nesta sexta-feira, mais de 17 mil moradores estão desabrigados - (crédito: Reprodução EPTC)

Com cerca de 351.639 pessoas afetadas, o Rio Grande do Sul vive uma situação de emergência por conta das enchentes que atingem diversas cidades do estado. De acordo com o último balanço da Defesa Civil, publicado nesta sexta-feira (3/5), mais de 17 mil moradores estão desabrigados. Artistas e autoridades divulgam campanhas de doação às vítimas.



O DJ Alok, por meio do perfil oficial no Instagram, lamentou a tragédia. Descreveu como "o maior desastre climático já registrado" e pediu a contribuição dos internautas. "Qualquer valor pode salvar uma vida", destacou. O artista divulgou campanhas da ONG Ação da Cidadania, Central Única das Favelas (CUFA) e Razões para Acreditar.

O youtuber Whindersson Nunes disponibilizou uma chave PIX para arrecadar contribuições. De acordo com artista, devem ser entregues mil cestas básicas por dia em vários pontos do estado a partir de segunda-feira (6/5). Doações em qualquer valor podem ser enviadas pela chave pessoalwn@gmail.com.

Na dificuldade de achar helicópteros pra entregar as cestas básicas eu pedi pra dizer que é pra ir pra Angra dos reis, eles vão pensar que é putaria num instante aparece uns dez — Whindersson (@whindersson) May 3, 2024

A atriz Giovanna Antonelli divulgou o SOS Rio Grande do Sul, canal de doações da Defesa Civil. Em publicação no Instagram, a artista ainda destacou campanha do Hemocentro, que precisa reforçar o banco de sangue devido ao estado de emergência.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Antonelli (@giovannaantonelli)

O SOS Rio Grande do Sul foi criado pela Defesa Civil em 2023, quando o estado foi atingido por inundações. As orientações para doar qualquer valor para a ação estão disponíveis nos canais oficiais do estado.