Colisão entre veículos causa capotamento no Eixo Monumental

Na noite desta sexta-feira (3/5) a colisão de dois veículos resultou em um capotamento no Eixo Monumental, em frente à Catedral de Brasília, no sentido Rodoviária para o Congresso. Um veículo VW Golf, de cor azul, conduzido por um homem, 31 anos, colidiu com um Onix, de cor prata, conduzido por outro homem, 42 anos, que em seguida capotou na via.



O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para prestar os primeiros socorros às vítimas e conduziu o motorista do Golf ao Hospital Prontonorte pela com escoriações no joelho e braço esquerdos. Ele se encontrava consciente, desorientado e estável. O condutor do outro veículo foi avaliado e não houve necessidade de condução para o ambiente hospitalar.

O trânsito no local foi afetado, permanecendo apenas uma faixa livre durante o atendimento da ocorrência. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para as providências necessárias.

Não foram determinados detalhes sobre a dinâmica do acidente.