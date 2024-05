TJDF premia unidades judiciais com excelência no atendimento ao público

Veja os vencedores do Prêmio Ouvidoria de Atendimento ao Cidadão do TJDFT - (crédito: Divulgação/TJDF)

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) realizou a entrega do Prêmio Ouvidoria de Atendimento ao Cidadão, na tarde desta sexta-feira (3/5). A honraria homenageia o trabalho das unidades judiciárias que se destacaram no atendimento ao público.

No grupo judicial, as unidades que se destacaram no ano de 2023, e que receberam reconhecimento, foram a 2ª Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga; o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação Família; e o 3º Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Família.

No administrativo, as unidades premiadas foram o Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado do Fórum José Júlio Leal Fagundes; o Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Sustentabilidade; e o Núcleo Permanente de Peticionamento Virtual (Nupevi); o Núcleo Permanente de Redução a Termo Virtual (Nurevi), ambos com sede no Fórum José Júlio Leal Fagundes.

A cerimônia ocorreu no Memorial do TJDFT, espaço desembargadora Lila Pimenta Duarte e foi presidida pelo ouvidor-Geral do TJDFT, desembargador Josaphá Francisco dos Santos, que está encerrando seu mandato à frente da Ouvidoria. Além dele, participaram da solenidade o 1º Vice-Presidente do TJDFT, desembargador Roberval Belinati(foto) — representando o Presidente do TJDFT, desembargador Waldir Leôncio Júnior; o corregedor da Justiça do DF, desembargador Mário-Zam Belmiro; e o juiz-colaborador da Ouvidoria, Mário Jorge Panno de Matos.

Ajuíza Auxiliar da 2ª Vice-Presidência, Marília Guedes, e a Secretária-Geral da Corregedoria, Erika Maroja de Medeiros, estiveram presentes.