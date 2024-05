Massa de ar seco mantém Brasília com céu claro e sem nuvens

Enquanto o outono avança, a seca brasiliense também vai chegando. O período mais seco do ano se dá no inverno, que começa em 21 de junho, mas a diminuição da umidade relativa do ar já começa alguns meses antes.

Segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva já não faz parte da previsão e a semana seguinte deve continuar com o tempo estável. Neste sábado (4/5), o céu permanece claro, com poucas nuvens, a temperatura mínima chegou a 15ºC na madrugada e a máxima prevista é de 31ºC.

Uma massa de ar seco, característica da estação, provoca uma queda de umidade no período da tarde, que pela manhã foi de 90%, mas pode chegar a 35% nos momentos mais quentes do dia.