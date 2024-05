Liga do Bem lança campanha de doação para compra de cobertores para o RS

A Liga do Bem, grupo de voluntariado formado por colaboradores do Senado Federal e pessoas da comunidade, está organizando uma campanha para auxiliar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A meta é arrecadar 5 mil cobertores até quinta-feira (9/5).

A campanha é articulada em conjunto com os gabinetes dos Senadores do Rio Grande do Sul, os senadores Paulo Paim (PT), Hamilton Mourão (Republicanos) e o senador Luis Carlos Heinze (Progressistas), com as torcidas organizadas do Grêmio e do Inter, com o CTG, com o Samba da Tia Zélia e com o Pátio Brasil.

O grupo de voluntários conseguiu negociar a unidade do cobertor ao preço de R$ 20 com fornecedor que já trabalha com a organização. O grupo pede então a doação do valor por meio do pix: apcnsocial@gmail.com.

A coordenadora da Liga, a gaúcha Ilana Trombka, comenta que a ideia surgiu por nunca ter visto essa situação no seu estado. "Escolhemos a doação de cobertores porque daqui a pouco começará a época de mais frio no Rio Grande do Sul e existem diversas famílias que passarão por essa época sem estrutura."

"Nós vemos que nossos irmãos gaúchos precisam de toda a ajuda neste momento e a comunidade do Distrito Federal pode auxiliar", acrescenta a coordenadora emocionada. "Sabemos que é uma forma de aquecer os corpos das pessoas numa região molhada e fria, mas também de aquecer o coração, não só o delas, mas o nosso aqui em Brasília, que sofre vendo essa situação."

