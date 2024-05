Metrô opera com limitações em Samambaia, sem retomada definida

Com intervalo de circulação de trens alterado, há maior espera do que a regular, para quem pretende alcançar a linha Samambaia, neste sábado (4/5). Equipes de manutenção seguem trabalhando na linha. E a assessoria do metrô garante que atualizará informações, tão breve possível.

Depois de uma parada no atendimento, o Metrô-DF informa o retorno da circulação de trens no ramal Samambaia. Com restabelecimento completo a caminho, provisoriamente, os trens operam com limitações. Somente uma linha, reaberta, atende o circuito das estações Águas Claras e Terminal Samambaia. Aguarde mais informações.

