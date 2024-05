Tempo: noites mais frias começam a fazer parte da rotina do brasiliense

E este, é um típico domingo (5/5) de maio em Brasília. Conforme o outono avança e o inverno se aproxima, as massas de ar seco vão ganhando mais espaço na capital.

Ass nuvens começam a desaparecer do céu e as noites e madrugadas ficam mais frias. Segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima registrada no DF foi de 15°C e a máxima pode chegar a 30°C nos períodos mais quentes da tarde.

A umidade relativa do ar varia entre 90% e 30% e os ventos seguem em velocidade fraca a moderada, variando entre 20 e 30 km/h. Os brasilienses podem aproveitar o domingo ao ar livre e a previsão é que o tempo não sofra alterações durante a semana.