Festival Buraco do Jazz está de volta nesta quinta-feira (18/4)

O Buraco do Jazz está de volta em uma edição ampliada para comemorar o aniversário de Brasília hoje e amanhã no gramado em frente ao Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes. Com cinco bandas por dia, a programação reúne artistas que já passaram pelo evento em uma agenda de shows que começa às 17h e segue até 24h. "A gente chamou as bandas de maior sucesso do buraco do ano passado e uma banda nova que sempre quis se apresentar com a gente e não conseguiu", avisa Gustavo Frade, idealizador do evento.

A novidade da programação fica por conta de Javier Ruax e Orquestra Tango Brasília, que nunca participou do Buraco do Jazz. "Eles tocam um tango diferente de tudo que a gente já viu em Brasília", garante Frade. "É bem contemporâneo, não tocam música melancólica, são sete pessoas e sete instrumentos fazendo o som acontecer, é uma energia incrível."

Também faz parte da programação a Brazílian Blues Band, que completa 30 anos de carreira e sobe ao palco com um repertório cheio de músicas novas. Sucesso em outras edições, o Sabor de Cuba também retorna à programação como a banda de maior aceitação do evento. "Eles pegam fogo no palco mesmo, são muito agitados, como se fosse uma big band só que com quatro pessoas", diz Frade. Clara Telles, Àgora, Molinas, Julia Molina, Quinta Essência, Black Blues e Dirceu Dacknes também fazem parte da programação.

Este ano, o Buraco do Jazz também conseguiu melhorar a infraestrutura graças a uma verba de R$ 80 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC/DF). A organização do evento vai disponibilizar dois contêineres, cadeiras de praia e uma área para pessoas mais idosas. "No ano passado, sem emenda parlamentar e sem patrocínio foi uma coisa que desgastou muito a gente. A gente está comemorando a oportunidade de fazer um evento mais estruturado", avisa Frade.

Serviço

Festival Buraco do Jazz

Nesta quinta-feira (18/4) e nesta sexta-feira (19/4), a partir das 17h, no gramado em frente ao Panteão da Pátria ( Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental). Entrada franca.