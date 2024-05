Guará completa 55 anos e recebe festival sertanejo

Este domingo (5/5), é o último dia do Festival Expomix Brasil, que acontece desde sexta-feira (3/5) em alusão aos 55 anos do Guará. O evento é realizado pela Associação Brasiliense de Promoção à Cultura, Diversidade e Formação (ABCDF), com apoio da Administração Regional do Guará e fomento da Secretaria de Turismo (Setur). Mais de 30 mil pessoas devem passar pelo festival até este domingo.

A entrada é gratuita, mas a organização pede que o público doe 2 kg de alimentos não perecíveis. Os itens serão entregues a entidades que atendem famílias em situação de vulnerabilidade social e instituições filantrópicas. O festival será realizado no gramado ao lado da Avenida Contorno, em frente à QE 23. Na sexta-feira e no sábado, os portões foram abertos às 18h. Neste domingo, o evento terá início às 15h.

O Festival Expomix Brasil conta com parque de diversões e uma ampla praça de alimentação, com foodtrucks e diversas opções gastronômicas. Além de artistas locais, o evento teve shows com Felipe Araújo (sexta-feira), Max & Luan (sábado) e Zé Vaqueiro (domingo).

“O Guará é uma região administrativa com uma representatividade turística e cultural gigantesca, conhecida pela sua tradicional feira permanente que movimenta a economia local, atraindo visitantes de diversas regiões, pelo Polo de Moda e pela vasta opção gastronômica. Os moradores merecem essa celebração. Parabéns, Guará”, destaca o secretário de Turismo, Cristiano Araújo.

O administrador do Guará, Artur Nogueira, lembra que, além das atrações nacionais, o festival teve a participação dos artistas locais no evento, como a banda guaraense Jah Live, que se apresentou no sábado. “Quero convidar os moradores do Guará e de todo o Distrito Federal para essa grande festa. Há mais de dez anos a nossa cidade não recebe um festival dessa magnitude. O Guará merece; e, tenho certeza, será um evento histórico”, convida o administrador regional.

Serviço

Festival Expomix Brasil, em comemoração aos 55 anos do Guará

Quando: Sexta, sábado e domingo (3 a 5)

Horário: Portões abertos às 18h, na sexta e no sábado; e a partir das 15h no domingo

Local: Gramado ao lado da Av. Contorno, em frente a QE 23, no Guará II

Atrações: Felipe Araújo (sexta-feira), Max & Luan (sábado) e Zé Vaqueiro (domingo).

*Com informações da Administração Regional do Guará

