Mulher é presa transportando maconha, cocaína e haxixe em ônibus

A 35ªDF apreendeu 7 barras de maconha, 739g de cocaína e 15 tabletes de haxixe, com aproximadamente 100g cada, com uma mulher que viajava de ônibus - (crédito: Divulgação: Polícia Civil )

Após uma denúncia anônima apontar que uma mulher estaria transportando grande quantidade de drogas com o objetivo de vendê-las no Distrito Federal e depois enviá-las ao Nordeste, policiais da 35ª Delegacia de Polícia de Sobradinho II, junto com as equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar, realizaram a operação Atacado.

A informação era a de que ela estaria em um ônibus interestadual que saiu de São Paulo (SP) com destino a Natal (RN). Os policiais pararam abordaram o veículo em um ponto de parada em Sobradinho. Durante a abordagem eles identificaram uma mulher de 23 anos, que teria assumido a posse dos entorpecentes.

Com ela havia sete barras de maconha, 739g de cocaína e 15 tabletes de haxixe com aproximadamente 100g cada. A suspeita foi encaminhada à 35ª DP onde foi autuada em flagrante pelo crime de tráfico de drogas com a majorante (causa de aumento de pena) da comercialização ocorrer entre unidades da federação.