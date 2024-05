Empresário contrata ex-policiais civis para perseguir ex-esposa e namorado

Dois ex-policiais civis, um aposentado e outro que teve a aposentadoria cassada por crimes de extorsão, concussão e associação criminosa armada, foram alvo de dois mandados de busca e apreensão em operação feita pela 18° delegacia de Polícia Civil de Brazlândia, na manhã desta terça-feira (7/5).

Segundo a Polícia Civil, as investigações apontaram que os ex-policiais perseguiram, ameaçaram e agrediram um jovem casal de Brazlândia. Os mandantes, de acordo com os investigadores foram o ex-marido da jovem, a mãe e a avó dela. Eles não aceitavam o novo relacionamento da moça.

Os mandados de busca foram cumpridos em Ceilândia e em Samambaia, com ordens expedidas pelo Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia. Durante as diligências em Samambaia, uma pistola calibre .40 foi apreendida. Além dos mandados de busca domiciliar, o Juiz determinou a aplicação de medidas protetivas, incluindo a suspensão da posse e a restrição do porte de armas dos ex-policiais.

Segundo apurou a PCDF, a jovem se separou do ex-marido e passou a namorar o rapaz de Brazlândia. Em seguida, foi morar na casa da família dele.

As investigações revelaram que o ex-marido e a família da jovem teriam registrado falsamente o desaparecimento da mulher e tentado interná-la compulsoriamente em uma clínica psiquiátrica. No entanto, após a descoberta do registro falso e a frustração da tentativa de internação, o ex-marido, um empresário local, e os familiares teriam contratado os ex-policiais civis para executar ações violentas contra o casal.

Agressão

Na tarde de 10 de abril deste ano, o casal foi surpreendido quando estava dentro de um veículo, nas proximidades do Lago de Brazlândia, pela dupla de ex-policiais civis e familiares da moça. Usando armas de fogo, os ex-agentes retiraram à força o casal do veículo. Em seguida, o rapaz foi jogado no chão e imobilizado por um dos ex-policiais, que o espancou.

A Polícia Militar foi acionada e interveio, conduzindo todos para a 18ª Delegacia de Polícia. Vale ressaltar que a Justiça já havia proibido o ex-marido de se aproximar da mulher.