Ministério da Saúde confirma 323 mortes por dengue no Distrito Federal

O boletim diário de casos da dengue do Ministério da Saúde, divulgado na tarde desta terça-feira (7/5), mostra que o Distrito Federal registrou 323 mortes pela doença, apenas em 2024.

As informações constam no painel de casos de dengue. No balanço, há mais 48 óbitos em investigação. O boletim aponta 245.5679 casos prováveis de dengue no DF.

Os números são diferentes dos divulgados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) na segunda-feira (6/5). O órgão distrital informou 245.065 casos prováveis da doença e 308 óbitos — 57 em análise.

Dengue

O Brasil ultrapassou a marca de 4,5 milhões de casos prováveis da doença. Nas últimas 24 horas, foram 47.216 novas infecções registradas pelo Ministério da Saúde.

O DF segue sendo a unidade da federação com maior coeficiente de incidência, de 8.715,5 para cada 100 mil habitantes. Os números de dengue pelo país chegou a 2.336 — considerado recorde em toda a história no Brasil.