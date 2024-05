GDF cria comitê de emergência para coordenar envio de ajuda ao RS

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, anunciou, nesta terça-feira (7/5), a criação de um comitê de emergência para coordenar esforços de arrecadação e envio de doações para o estado do Rio Grande do Sul, que enfrenta sérias inundações desde a última semana.

Denominado Comitê de Emergência Brasília pelo Sul, o grupo é composto por secretarias de Estado, órgãos e agências públicas, incluindo a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa) e a Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb). As ações do comitê serão gerenciadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais, coordenada pela primeira-dama do DF, Mayara Noronha Rocha.

Mayara Noronha, primeira-dama do DF, na Base Aérea de Brasília. (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

"É hora de unirmos forças com os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Lançamos a campanha Brasília pelo Sul, com o apoio de todos os Órgãos do Distrito Federal, para mobilizarmos os recursos necessários para ajudar as famílias afetadas. Nesse momento, contamos com a sensibilização do povo brasiliense, para apoiar no processo de arrecadação com o intuito de captar o maior número de donativos para o Sul”, disse Mayara Noronha ao Correio.

Sandro Avelar, o secretario de Segurança do DF, na Base Aérea de Brasília (foto: Ed Alves/CB/DA.Press)

A principal função do comitê será receber, planejar e coordenar a campanha de arrecadação de doações, que serão direcionadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

Para facilitar a contribuição da população, foram estabelecidos pontos de coleta em diversos locais da cidade. “Todas as secretarias de estado e órgãos do GDF estão mobilizados. Para facilitar as doações, colocamos como ponto de coleta todos os quartéis do Corpo de Bombeiros do DF, batalhão da Polícia Militar, estações do Metrô, Zoológico, Palácio do Buriti e Administrações Públicas”, explica a primeira-dama.

Entre os itens prioritários estão colchões, água, roupa de cama, toalhas de banho, cobertores, material de higiene, materiais de limpeza, leite em pó, ração para animais, cestas básicas, absorventes, roupas íntimas, mamadeiras de bico e fraldas infantis e geriátricas.