LBV no DF se mobiliza para enviar doações a vítimas do Rio Grande do Sul

A Legião da Boa Vontade (LBV) no Distrito Federal se mobiliza para enviar doações de materiais de higiene, limpeza, água potável, alimentos não perecíveis, cobertores, colchões, ração para animais e fralda descartável, em apoio às vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul.

Ao todo, mais de 63 toneladas de suprimentos da LBV já foram encaminhadas ao Sul — considerando todas as unidades do país. As doações fazem parte da campanha “LBV — SOS Calamidades”.

Na capital federal, o ponto de arrecadação é no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, na SGAS 915, na Asa Sul, das 9h às 16h.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil do estado, 107 morreram em decorrência das enchentes. De 497 municípios no estado, 425 foram afetados pelas enchentes. No total, mais de 1,4 milhão de pessoas foram afetadas pela tragédia climática. Os abrigos do estados já reúnem 67.542 cidadãos e 164.583 estão desalojados. Trezentos e setenta e quatro pessoas ficaram feridas e 136 estão desaparecidas.

Chuvas intensas

Um temporal acompanhado com ventos fortes atingiu Porto Alegre na tarde da quarta-feira (8/5). As novas chuvas são apenas o começo, de acordo com a Defesa Civil: são esperadas mais temporais, com ventos que podem passar de 90 km/h.