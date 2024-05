Mais de 100 toneladas de alimentos e água enviadas para vítimas das chuvas

A campanha Brasília pelo Sul já arrecadou mais de 100 toneladas de alimentos para as vítimas das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. Os itens foram entregues, nesta quinta-feira (9/5), pela primeira-dama do Distrito Federal, Mayara Noronha Rocha, na Base Aérea de Brasília, em 10 caminhões e três vans.

A entrega dos itens arrecadados contou com o apoio do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) e Polícia Penal.

O Comitê de Emergência Brasília pelo Sul foi criado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) na última terça-feira (7/5). Integram o grupo as secretarias de estado, órgãos e agências públicas, como a Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF (Adasa), Companhia de Saneamento Ambiental (Caesb), e serão convidados também para compor a equipe representantes de associações e federações da sociedade civil, do Tribunal de Contas do DF e da Câmara Legislativa do DF (CLDF). Todas as ações são coordenadas pela Chefia-Executiva de Políticas Sociais.

Orientações para quem quiser doar

Quem tiver interesse em ajudar a população do Rio Grande do Sul, pode levar as doações para os pontos de coleta nos grupamentos do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), nas administrações regionais, nas estações do Metrô e na Base Aérea de Brasília.

*Com informações da Agência Brasília