Aviões da FAB e carretas saem de Brasília com 425 toneladas de doações para o RS

Avião da FAB decolando com doações para o Rio Grande do Sul - (crédito: FAB/Divulgação)

Na manhã deste sábado (11/5), aviões e caminhões com mantimentos, água e doações partiram de Brasília em direção a Canoas, no Rio Grande do Sul. Em um esforço coletivo da Força Aérea Brasileira (FAB), do Exército Brasileiro e de empresários locais, dois aviões e 19 carretas levam aproximadamente 425 toneladas de itens aos gaúchos.

As duas aeronaves da FAB partiram às 7h30, com mais de 40 toneladas de itens. Em comunicado à imprensa foram divulgados também os vídeos da decolagem dos aviões, modelo KC-390 Millennium, do Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT) - Esquadrão Zeus da FAB. Confira o vídeo:

Os caminhões foram uma iniciativa do Exército Brasileiro e empresários locais, os veículos saíram com aproximadamente 380 toneladas de doações e vão percorrer um trajeto de pouco mais de 2100 km até Canoas.

A situação do Rio Grande do Sul é crítica, com milhares de pessoas desabrigadas. Canoas é um dos locais mais afetados. A cidade, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, tem 350 mil habitantes. Desses, 180 mil estão desalojados. Em entrevista ao Correio, o prefeito Jairo Jorge (PSD) afirmou que a situação da cidade é desesperadora e que precisa de ajuda do governo federal para reerguer a infraestrutura perdida.

As doações são apenas parte do processo de reconstrução do estado ao sul do Brasil, visto que as chuvas continuam castigando o lugar e outras cidades começam a passar por problemas de alagamento. Ao todo já são 126 mortos, em 441 cidades afetadas no estado que soma 497 municípios.