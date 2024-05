Marinha, Exército e FAB se unem em operações de apoio à população do RS

A Marinha do Brasil (MB), o Exército Brasileiro (EB) e a Força Aérea Brasileira (FAB) mobilizam operações em apoio à população do Rio Grande do Sul, que sofre com o agravamento das enchentes que assolam o estado desde o último dia 30 de abril. Enquanto as ações da MB integram a Operação “Abrigo Pelo Mar - RS”, a Operação Taquari 2 abrange a atuação do EB e da FAB, que também foi a responsável pelo lançamento da campanha “Todos Unidos Pelo Sul”. As ações incluem o envio de veículos e oficiais para resgate de vítimas, a entrega de donativos e o tratamento de feridos.

Junto a voluntários, a FAB e o EB realizam, na manhã deste sábado (11/5), o envio de 400 toneladas de donativos para Canoas (RS), em mais uma etapa da campanha “Todos Unidos Pelo Sul”. Uma aeronave da FAB — que decola da Base Aérea de Brasília —, 20 carretas do Exército, além de veículos de empresários voluntários realizam o transporte de roupas, colchonetes, água e alimentos rumo ao município.

A campanha, lançada no dia 30 de abril, já arrecadou 1.500 toneladas de donativos, recebidos nas bases aéreas de Brasília, do Galeão (RJ) e de São Paulo (SP). Os insumos são enviados à Base Aérea de Canoas diariamente, por aeronaves da FAB.

Além das entregas à Base Aérea, a FAB iniciou, nessa quinta-feira (9/5), as missões de lançamento de donativos por paraquedas, visando facilitar e agilizar o atendimento à população isolada pela obstrução de estradas. O primeiro carregamento continha cerca de 2,4 toneladas de fardos de água e cestas básicas e foi lançado a partir da aeronave C-105 Amazonas do 1º Esquadrão do 15º Grupo de Aviação (1º/15º GAV) - Esquadrão Onça.

Operação Taquari 2

Coordenada pelo Ministério da Defesa e reunindo esforços do Exército e da FAB, a Operação Taquari 2 tem atuado no resgate da população das áreas afetadas pelas enchentes, por via marítima, aérea e terrestre. Além disso, veículos estão sendo utilizados no transporte de medicamentos, insumos hospitalares, alimentos, água e materiais de higiene para pessoas desabrigadas e comunidades ilhadas.

As Forças também estão responsáveis pelo transporte e manutenção dos hospitais de campanha, assim como dos insumos que os abastecem.

Segundo o último balanço, divulgado às 10h desta sexta (10/5) pelo Exército, a Operação já resultou no resgate de mais de 63 mil pessoas e mais de sete mil animais, na entrega de centenas de toneladas de refeições, mantimentos e medicamentos, de milhares de litros de água potável para hospitais, abrigos e pessoas isoladas e na desobstrução de estradas permitindo o fluxo de pessoas, bens e serviços.

Os efetivos das Forças despendidos para a Operação, até o momento, são de mais de 20 mil militares, policiais e agentes; mais de nove mil viaturas; 90 equipamentos de engenharia; mais de 50 aeronaves; mais de 280 embarcações e seis navios multitarefas, além da instalação e manutenção de seis hospitais de campanha.

Além das ações diretas, a FAB tem realizado trabalhos de inteligência focados na prevenção de novos eventos climáticos e de colapso de novas estruturas no RS. Nessa quinta, o 1º Esquadrão do 10º Grupo de Aviação (1°/10° GAV) - Esquadrão Poker, realizou uma missão de reconhecimento aéreo de estruturas sob risco, com duas aeronaves A-1M — especializadas em reconhecimento tático —, em que foram avaliadas 13 barragens e duas pontes.

A Força também tem utilizado imagens de satélite para identificar e monitorar áreas de risco em regiões suscetíveis a eventos climáticos extremos, como as enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo a FAB, as imagens têm sido utilizadas para alimentar diversos órgãos de inteligência, como o próprio Comando Conjunto Ativado para a Operação Taquari, a Polícia Federal, as Universidades Federais de Santa Maria (UFSM) e do Rio Grande do Sul (UFRGS), a Universidade do Vale do Taquari, o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), entre outros.

Operação “Abrigo Pelo Mar - RS”

As ações da Marinha, na Operação “Abrigo Pelo Mar - RS”, são similares e complementares às do Exército e da FAB. Neste sábado, o Navio Aeródromo Multipropósito (NAM) “Atlântico” atraca em Rio Grande (RS), junto com a Fragata Defensora, trazendo uma comissão de 1.350 militares, 154 toneladas de donativos, 38 viaturas, 24 embarcações de pequeno e médio porte, três helicópteros, além de duas estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir um total de 20.000 litros de água potável por hora.

Segundo o levantamento divulgado nesta sexta pela Marinha, a Operação já mobilizou oito navios, 11 helicópteros, 70 viaturas, dois mil militares — 480 deles sendo fuzileiros navais —, duas estações móveis para tratamento de água, 78 mil litros de água, um hospital de campanha com 43 médicos e enfermeiros e 40 leitos, e 200 toneladas de doações.

No primeiro dia de funcionamento do hospital de campanha da Marinha, nessa quinta, 92 pessoas foram atendidas pela Força Naval na cidade de Guaíba.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes