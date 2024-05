"Ela tem dono", escreveu suspeito de feminicídio em postagem da vítima

“Ela tem dono”. Foi assim que respondeu Maiqui Pedro dos Santos, 33 anos, em um post de Simone Santos Ribeiro, 42, após ela pedir forças para se afastar do que lhe fazia mal. A mulher foi assassinada a facadas pelo próprio companheiro, Maiqui, na noite desta segunda-feira (13/5), no Itapoã.

Na publicação, de julho do ano passado, quando já estavam juntos, Simone escreveu para amigos nas redes sociais: “Que Deus continue me dando força pra eu continuar mandando tudo que me faz mal para o quinto dos infernos”, disse. Maiqui, em resposta a outro comentário, afirmou que “ela tem dono”.

O crime ocorreu por volta de 20h, desta segunda-feira (13/5), na quadra 378, na residência do casal. Após matar a própria companheira, Maiqui fugiu do local com o bebê do casal, que completou oito meses nesta segunda.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito fugiu do local em um veículo Ford Ecosport Branco. Logo após a repercussão do feminicídio, o acusado trocou a foto de perfil nas redes sociais.

Maiqui é considerado foragido da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF). Equipes da PMDF estão nas ruas para tentar localizar o acusado.

Feminicídios

Somente no ano passado, o Distrito Federal registrou 33 casos de feminicídio. O número é considerado o maior da história na capital federal. Um levantamento, obtido pelo Correio, com base em dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF), sugere uma tendência de melhora no cenário.

Um relatório divulgado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), na semana passada, também evidencia o crescimento desse tipo de crime. Somente no ano passado, foram instaurados 14.942 inquéritos policiais e termos circunstanciados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher. É um pico histórico de processos desde 2006.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), para se caracterizar o crime, é necessário que a vítima seja mulher e que o crime tenha sido cometido com envolvimento de violência doméstica ou discriminação contra a condição de mulher. A pena para este tipo de crime é de 12 a 30 anos.

Saiba como denunciar

- Ligue 190: Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Uma viatura é enviada imediatamente até o local. Serviço disponível 24h por dia, todos os dias. Ligação gratuita.

- Ligue 197: Polícia Civil do DF (PCDF).

E-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br

WhatsApp: (61) 98626-1197

Site: www.pcdf.df.gov.br/servicos/197/violencia-contra-mulher