LBV reúne voluntários para receber doações em prol do RS

A associação sem fins lucrativos Legião da Boa Vontade está realizando a campanha LBV — SOS Calamidades, para receber doações em suas unidades no Brasil em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (14/5), o mutirão de voluntários da LBV em Brasília carregou dois caminhões com doações angariadas durante o fim de semana. Esses itens serão entregues à Força Aérea Brasileira (FAB) e levados até a Defesa Civil do RS.

Segundo a instituição, até o momento, são mais de 100 toneladas de suprimentos angariados.

A Legião da Boa Vontade informa que quem quiser contribuir pode doar os seguintes produtos:

» Material de higiene pessoal (sabonete, creme dental, escova de dente, shampoo e absorvente);

» Material de limpeza (sabão, água sanitária, álcool, desinfetante e detergente);

» Água;

» Alimentos não perecíveis;

» Cobertores e agasalhos;

» Colchões;

» Ração para animais;

» Fraldas descartáveis.

Também é possível fazer doações em valores, pela chave Pix ajude@lbv.org.br.

O posto de arrecadação da LBV no DF está localizado no Centro Comunitário de Assistência Social da instituição, Quadra 915 Sul, Lote 74, Asa Sul, telefone: (61) 3410-6015.