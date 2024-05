Parte das doações do pix serão repassadas para famílias no RS

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, anunciou, na manhã desta segunda-feira (13/5), que parte da doação do pix “SOS Rio Grande do Sul” será repassada para famílias em situação de vulnerabilidade. O valor chegou a mais de R$ 93 milhões e grande parte servirá como auxílio para que 45 mil famílias de áreas afetadas consigam começar a se reconstruir depois do desastre.



Serão atendidas famílias com renda de até três salários mínimos, de municípios que estão em situação de calamidade e estão, no momento, desalojadas ou desabrigadas. Famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) também receberão o auxílio de R$ 2 mil.



“É um recurso livre, da doação, na mão das pessoas para que elas possam ser estimuladas e impulsionadas a reconstruir suas vidas. É claro que R$ 2 mil não resolve tudo, mas é uma ajuda importante para muita gente que perdeu tudo”, diz Leite.



Será oferecido aos beneficiários do programa um cartão do SOS Rio Grande do Sul emitido pela Caixa Econômica Federal. O cartão é emitido no nome do responsável familiar com o valor já creditado e poderá ser usado para saques nas agências da Caixa ou como cartão de débito. O governador ainda não deu detalhes de como as famílias poderão se inscrever no programa e receber o benefício.

Leite reitera que famílias que foram contempladas pelo programa Volta por Cima não estão incluídas. Volta por Cima usa do recurso R$ 50 milhões do tesouro público e disponibiliza R$ 2.500 para famílias de extrema pobreza ou pobreza.



*Estagiária sob supervisão de Thays Martins