Preso um dos principais traficantes de Ceilândia Norte

A 2ª fase da Operação Capítulo 1, executada pela Polícia Civil do Distrito Federal, por meio dos agentes da 15ª delegacia de Polícia, resultou na prisão de Thiago Sales dos Santos, 25 anos, apontado pelos investigadores como um dos principais traficantes de crack da QNN 03 de Ceilândia. O acusado era um dos alvos da 1ª fase da operação, deflagrada no dia 16 de abril, porém conseguiu fugir de sua residência momentos antes da busca. Ele se encontrava em regime de prisão domiciliar.

O Correio apurou que Thiago é filho de Marcelo Lourenço dos Santos, traficante de codinome Pantera, atualmente preso. Informações apontam que Pantera era um dos chefes do tráfico na região conhecida como “3 da Norte”, mas perdeu o posto ao ser preso pela Polícia Militar. Ele seria associado ao Comboio do Cão.

De acordo com as investigações, na "3 da Norte", os traficantes contam com a atuação de olheiros, que ao avistarem a chegada de qualquer veículo policial, passam a gritar “gigolô” para alertar os comparsas que se dispersam imediatamente. Se valendo de tal estratégia, ele conseguiu ser avisado da ação policial e fugiu momentos antes dos policiais chegarem a sua residência, no mês passado.



Na ocasião, a busca na casa de Thiago resultou na prisão em flagrante de um homem e de duas mulheres por crimes previstos na Lei de Drogas, cujas penas, somadas, podem alcançar os 25 anos de prisão. Segundo a PCDF, foram encontradas e apreendidas grandes porções de crack, estimadas em R$ 150 mil, diversas balanças de precisão e a quantia aproximada de R$ 8 mil em espécie.



Depois de escapar da ação policial, foi solicitada ao Poder Judiciário a emissão de um mandado de prisão preventiva para o autor. A medida foi aceita e cumprida na tarde de ontem, assim que Thiago foi localizado em uma padaria na QNM 04 de Ceilândia. Na ocasião, ele tinha consigo R$ 2,2 mil em dinheiro, quantia confiscada pelas autoridades.



Após a formalização de sua prisão, ele foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanecerá à disposição da Justiça. Thiago foi indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Somadas, as penas de tais crimes podem alcançar 25 anos de prisão.



Em relação aos antecedentes do autor, a Polícia Civil informou que pesam contra ele outras ocorrências policiais, em especial pelos crimes de tráfico de drogas e porte de munição.