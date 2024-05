Saidão: 22 presos não retornam para presídios e são considerados foragidos

Vinte e dois presidiários do Distrito Federal estão foragidos após não retornarem da quarta saída temporária. Os presos foram liberados na quinta-feira (9/5) e deveriam retornar nessa segunda-feira (13/5).

No total, a Justiça liberou 1.725 detentos do Complexo Penitenciário da Papuda, do Centro de Progressão Penitenciária (CPP). Desse total, 49 foram mulheres lotadas na Penitenciária Feminina do DF. A saída temporária é prevista pela Portaria nº 01/2024 da Vara de Execuções Penais (VEP/DF) e contempla custodiados que cumprem pena no regime semiaberto e que têm autorização de trabalho externo ou saídas temporárias.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seape-DF), o quantitativo de presos que não retornaram representa 1,27 % do total liberado. Os detentos são, portanto, considerados foragidos e poderão perder o direito ao regime semiaberto. Ainda de acordo com a Seape, seis reeducandos se envolveram em ocorrências policiais durante o saidão.

Qualquer pessoa pode fornecer informações anonimamente sobre custodiados pelo telefone (61) 9 9666-6000 (Polícia Penal do DF).