SIA terá estacionamento para veículos de grande porte

Um estacionamento com 24 vagas para veículos de grande porte será construído no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA). A autorização para a obra foi assinada pelo governador Ibaneis Rocha na manhã desta quinta-feira (16) e atende a uma antiga demanda do setor produtivo.

Com investimento de R$ 2,2 milhões, o novo estacionamento será erguido no Trecho 1 do SIA. Ele vai permitir manobras com mais segurança para os motoristas, desafogando o tráfego nas vias públicas.

Ao autorizar o início das obras, o governador Ibaneis Rocha reforçou a importância da categoria de trabalhadores. “Sempre tivemos o apoio da família do caminhoneiro do DF, e vamos devolver esse carinho com muito trabalho, dedicação e respeito” afirmou. “Esse estacionamento vai melhorar a vida dos caminhoneiros e de todos que transitam aqui pelo SIA”.

Infraestrutura

Além das vagas, a obra vai contar com infraestruturas complementares, como rede de drenagem pluvial, instalação de poços de visita e bocas de lobo, calçadas e rampas de acessibilidade, piso intertravado, meios-fios, cordões de concreto e sinalização de ciclovias, conforme explica o presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), Fernando Leite.

Única cidade comercial do DF, o SIA é responsável por 56% da arrecadação do ICMS distrital. Diariamente, circulam pela região administrativa cerca de 300 mil pessoas, entre elas 80 mil trabalhadores e clientes das 4,5 mil empresas ali instaladas. São números que reforçam a importância dessa obra.

“A mobilidade urbana é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentável de uma cidade”, avaliou o administrador do SIA, Bruno Oliveira. “Esse projeto não apenas oferecerá mais opções de estacionamento, mas também contribuirá significativamente para a redução do congestionamento e para a segurança no trânsito", concluiu.



*Com informações da Agência Brasília

Saiba Mais Cidades DF Operação da Receita mira desarticulação de esquemas de fraudes fiscais

Operação da Receita mira desarticulação de esquemas de fraudes fiscais Cidades DF Estabelecimentos de lazer do DF devem ter protocolo de combate ao assédio

Estabelecimentos de lazer do DF devem ter protocolo de combate ao assédio Cidades DF Com a presença de Ibaneis, GDF promove festa em homenagem ao Dia do Gari