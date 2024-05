Bombeiros demonstram soliedariedade doando sangue no Hemocentro

Os bombeiros demonstraram solidariedade doando sangue na Fundação do Hemocentro de Brasília (FHB), na manhã desta quinta-feira (16/5), após convocação voluntária da corporação. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) participa de uma campanha em parceria com o FHB para doação de sangue nos dias 16, 22 e 24 de maio.



Cerca de 130 bombeiros estão participando do projeto com o intuito de incentivar a população a seguir o exemplo da corporação. De acordo com a FHB, os estoques estavam baixos nos últimos dias.

A contribuição das pessoas é essencial para manter boa quantidade de estoque de sangue, beneficiando pacientes em condições médicas graves ou que vão passar por cirurgia complexa e necessitam de transfusões sanguíneas,



Em nota, o Hemocentro reiterou o agradecimento aos profissionais que sempre atendem ao chamado da instituição, enviando centenas de integrantes da corporação, "demonstrando o compromisso com a vida e a solidariedade que os caracteriza".



Estagiário sob a supervisão Márcia Machado