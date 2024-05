Com o céu claro, quinta-feira (16/5) será quente e seca no DF

Apesar desta quinta-feira (16/5) ter amanhecido relativamente fria, com mínima de 12°C registrada na região do Gama, os casacos deverão voltar à bolsa nesta tarde. No Distrito Federal, o céu permanece livre de nuvens ao longo do dia, com o tempo quente e seco. A máxima esperada é de 31°C.



Com a umidade relativa do ar oscilando entre 90% e 25%, as garrafinhas de água devem estar por perto o dia inteiro. À noite, a tendência é que o tempo esfrie novamente e permaneça assim até a manhã desta sexta-feira (17/5). A previsão do tempo é semelhante para o fim de semana.