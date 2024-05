Vítima de câncer, morre a pioneira Maria Josina Cunha Campos

Faleceu na tarde desta quinta-feira (16/5) de complicações de um câncer no pâncreas a pioneira Maria Josina Cunha Campos. Ela lutava contra a doença desde o fim de 2023. Maria deixa quatro filhos — Fabiano, Ana Luisa, Liliana e Ana Maria — e 11 netos. Ela foi casada com o empresário Arnaldo Cunha Campos até a morte dele por covid, em junho 2020. Arnaldo, ao lado do filho Fabiano, é o idealizador do complexo Brasil 21, o maior complexo multiuso da capital. Maria faria 84 anos no domingo (19/5).

Natural de Araxá, em Minas Gerais, Maria vivia em Brasília desde a década de 60 quando mudou-se com o marido, que exercia medicina na época. Ela era conhecida pelo contínuo e extenso trabalho beneficente de caridade e pela amizade com padres, freiras e religiosos.

O velório acontecerá na sexta-feira, no santuário Nossa Senhora de Fátima, na 906 Sul em horário a ser definido. O corpo será enterrado no cemitério Campo da Esperança.

"Nossa mãe foi um exemplo de conduta, religiosidade e retidão para nós quatro. Minhas irmãs herdaram muitas das qualidades dela. Esperamos poder honrar o legado que ela nos passou , principalmente quanto a generosidade e dedicação aos mais necessitados", declarou o filho Fabiano.