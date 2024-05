Motorista perde controle da direção, capota o veículo e deixa pedestre ferido

Um motorista perdeu o controle, subiu em uma calçada e atropelou um pedestre, na tarde desta segunda-feira (20/5), em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.

O caso aconteceu no Setor 4. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás (CBMGO), o motorista, um senhor de idade, teria passado mal ao volante, o que resultou na perda do controle do veículo. O carro acabou subindo na calçada, capotou e atingiu uma mulher.

O motorista do veículo e a pedestre foram atendidos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e pelo CBMDF. Os dois foram levados ao Hospital Municipal Bom Jesus, mas sem gravidade.

Pelo Instagram, a página Águas Lindas Mil Graus divulgou imagens do momento. Veja.