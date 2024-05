Morre, aos 31 anos, o advogado e relações públicas Thiago Meireles

Faleceu, nesta segunda-feira (20/5), o advogado Thiago Meireles, 31 anos. O profissional também atuava como relações públicas e chegou a trabalhar por quase três anos como assessor especial do Governo do DF (GDF). A causa da morte não foi divulgada.



Pessoas próximas afirmaram que o advogado chegou a ser encaminhado ao hospital, na noite desse domingo (19/5). Em nota, as diretorias da Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/DF) e da Caixa de Assistência dos Advogados do Distrito Federal (CAADF) lamentaram o falecimento do profissional.

“Neste momento difícil e delicado, a OAB/DF e a CAADF se solidarizam e desejam força, coragem e muita união aos familiares e amigos(as)”, afirmaram as entidades.

A data do velório e sepultamento não foram divulgadas.