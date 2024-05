Conta de água fica mais cara no DF a partir de 1° de junho

A partir do dia 1° de junho começa a valer ao reajuste tarifário anual na conta de água dos moradores do Distrito Federal. O reajuste será de 9,88% e vale de 1° de junho de 2024 a 31 de maio de 2025.

A medida aprovada pela Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) com base nos termos do contrato firmado entre a agência e a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e publicada no Diário Oficial do Distrito Federal no dia 29 de abril de 2024.

O superintendente de Estudos Econômicos e Financeiros substituto da Adasa, Diogo Ferreira, explica que as revisões tarifárias são realizadas a cada quatro anos e têm como objetivo reavaliar os custos da companhia reconhecendo na tarifa apenas os custos considerados eficientes pela Adasa. “A Isso incentiva a Caesb a buscar maior eficiência, reduzir custos e, consequentemente, beneficiar o consumidor sem comprometer a qualidade do serviço prestado”, explica.

Já o reajuste tarifário é realizado anualmente para recompor o poder de compra da concessionária com base na inflação. “É uma cesta de índices que atualiza anualmente o valor da tarifa para recompor as perdas inflacionárias. Com o aumento de 9,88% nas tarifas, um pagamento de R$100,00, por exemplo, a partir de 1º de junho de 2024, passará a ser de R$109,88", afirma Diogo Ferreira.

Com informações da Adasa

