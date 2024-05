Começa hoje a AgroBrasília, feira de tecnologia e negócios para o campo

De terça-feira (21/5) a sexta-feira (24/5), a capital federal recebe a feira AgroBrasília, que contará com uma série de eventos voltados para o fomento do agronegócio. Organizada pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), a feira é uma vitrine de novas tecnologias e um espaço para debates, palestras e cursos sobre diversos temas relacionados ao setor produtivo. O evento será realizado na BR-251, na altura do quilômetro 5, Rodovia Júlio Garcia, Paranoá, Brasília.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal (Secec-DF) vai promover duas oficinas durante o evento. Na terça-feira (21/5), das 14h às 16h, será realizada a oficina "Linha de Fomento e Incentivo Cultural para o Agrobusiness" no estande Agrohack Ideias. Essa oficina oferece aos participantes a oportunidade de conhecer as diversas linhas de fomento e incentivo cultural disponíveis para o setor do agronegócio. Especialistas da Secretaria de Cultura apresentarão programas de financiamento, editais e outras oportunidades para integrar a cultura ao agrobusiness. O formato talkshow da oficina permitirá interações dinâmicas com o público, esclarecendo dúvidas e promovendo debates enriquecedores.

Na sexta-feira (24/5), das 13h às 16h, será a vez da oficina talkshow "Como Elaborar um Projeto Cultural Assertivo". Esta oficina tem como objetivo orientar os participantes na elaboração de projetos culturais alinhados às demandas do agronegócio. Os participantes aprenderão técnicas e melhores práticas para a criação de projetos que atendam às exigências dos financiadores e potencializem o impacto cultural no cenário agropecuário. Especialistas em gestão cultural e captação de recursos estarão presentes para garantir uma abordagem dinâmica e interativa.

História da AgroBrasília

A AgroBrasília surgiu a partir da iniciativa de agricultores de uma das regiões mais tecnificadas do Brasil. Implantado em 1977, o Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (Pad-DF) foi formado por produtores do Sul do país que transformaram a região em um recordista de produtividade agrícola.

Em comemoração aos 30 anos da Coopa-DF, foi realizada a primeira edição da AgroBrasília em 2008. Desde então, a feira tem se consolidado como o maior evento de tecnologia e negócios do Planalto Central e a feira de agronegócio que mais cresce no Brasil.

O evento conta com o apoio da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal (Seagri-DF), da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) e da Central de Abastecimento do Distrito Federal (Ceasa-DF).

* Com informações da Agência Brasília