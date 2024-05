Com quase 600 expositores, AgroBrasília 2024 começa na terça-feira (21/5)

Promovida pela Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF), a AgroBrasília, feira de tecnologia e negócios voltada para empreendedores rurais de diversos portes e segmentos, ocorrerá, neste ano, no Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, entre os dias 21 e 25 de maio. A 15º edição do evento, que é considerado um dos maiores do setor da região Centro-Oeste, tem como tema “O agro do futuro a gente cultiva hoje”. Para este ano, 592 expositores foram confirmados.

A AgroBrasília serve como vitrine de novas tecnologias para o agronegócio e tem um cenário de referência em debates, palestras e cursos sobre diversos temas relacionados ao próprio setor produtivo. Cerca de 70 hectares do Parque, localizado no Km 5 da BR-251, serão ocupados com quase 600 stands. Haverá circuitos temáticos da fruticultura, floricultura, avicultura, aquicultura e bovinocultura, um de tecnologias sociais e outro apenas para a agroindústria rural. Todos vão apresentar uma tecnologia destacada, além de alternativas agroindustriais que representam possibilidades de aumento de renda para a família rural.

A organização da feira prevê a visitação de mais 170 mil pessoas durante os cinco dias de evento. Na edição de 2023, durante toda a AgroBrasília, foram comercializados mais de R$ 5 bilhões. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (17/5), José Guilherme Brenner, presidente da AgroBrasília e da Cooperativa Agropecuária da Região do Distrito Federal (Coopa-DF) falou sobre o evento. “Esta é uma feira importante e já consolidada. Este ano, nós temos um número recorde de expositores e a gente também espera um público grande”, disse.

Estrutura

Cleison Durval, presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF), informou que o principal objetivo da Empresa, durante os cinco dias de evento, é dar estrutura para o pequeno agricultor, chamados de agricultores familiares. “Nós traremos cerca de quatro mil agriculturores. Convidamos as prefeituras e eles trazem, todos os anos, os ônibus com os produtores. Tem anos que vêm, inclusive, mais agricultores do Entorno do que do próprio DF”, destacou.

“A AgroBrasília hoje tem a força que tem, todos esses expositores, indústrias, insumos, tecnologia e inovação graças à força da agricultura brasileira e principalmente da agricultura praticada no DF e no entorno como em Cristalina, Unaí, Formosa e Paracatu”, declarou o presidente do evento.

Sérgio Abud, biólogo e supervisor de transferência de tecnologia da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), explicou que a feira é um espaço dedicado para apresentação de tecnologias que são utilizadas pelos pequenos, médios e grandes produtores. “O DF é uma região onde tem uma grande concentração de produtores de todos os portes e essa é uma das principais áreas irrigadas do Brasil, então a Embrapa expõe várias tecnologias nas vitrines do evento.”

Apoio ao Sul

Apesar da entrada do evento ser gratuita, este ano há uma modalidade de ingresso solidário disponível aos visitantes. Com as cheias que assolam o Rio Grande do Sul, a organização decidiu espalhar totens com QR Code e espaços para abrigar donativos. “Nós temos muitos cooperadores do Sul, inclusive, de regiões que foram muito afetadas pela enchente, então a gente está querendo ajudar essas cooperativas e produtores rurais”, declara o presidente do evento.